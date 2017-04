Brigada Militar de Vacaria não terá mais policiamento montado

Campos de Cima da Serra 26/04/2017 | 13h17 Atualizada em

O policiamento montado do Batalhão da Brigada Militar (BM) de Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, será desativado. A medida foi determinada pelo comando da corporação no Estado e não se restringe a Vacaria. Ao todo, dos 800 cavalos da BM no Rio Grande do Sul, apenas 300 serão mantidos.Os animais em melhores condições físicas serão leiloados e os mais velhos doados. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com o comandante de Vacaria, major Fabiano Domênico Paim, o batalhão conta com 12 cavalos. Desses, oito foram doados por pessoas da comunidade. Outros quatro chegaram há cerca de 60 dias, repassados pelo comando estadual. O major lembra que nos anos 90, o policiamento montado de Vacaria já havia sido desativado e implantado novamente em 2001. Segundo Paim, o patrulhamento com cavalos só era empregado em eventos.



— Sentimentalmente, ficamos abalados, mas pela falta de viabilidade técnica, é o mais correto — afirma o major.

A redução do número de cavalos da Brigada Militar no Estado não vai alterar o policiamento montado de Caxias. O batalhão tem 11 animais que, além dos eventos, como partidas de futebol, são utilizados no policiamento ostensivo e são vistos quase que diariamente na Avenida Júlio de Castilhos.