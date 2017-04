Após trégua histórica, Caxias do Sul volta a registrar um homicídio

Violência 24/04/2017 | 10h29 Atualizada em

Logo após completar 31 dias sem mortes por violência, Caxias do Sul volta a registrar um homicídio. Itamar Marcelino de Oliveira, 41 anos, foi morto a golpes de faca na tarde de domingo. O crime ocorreu no bairro Cinquentenário, por volta das 15h20min. Um suspeito já estaria identificado.



A Brigada Militar foi acionada na Rua Walfrida Versteg por volta das 14h20min. A vítima estava caída na via pública e apresentava um corte no braço esquerdo e uma perfuração nas costas. Ele foi reanimado pelo Samu e conduzido ao Hospital Pompéia, onde acabou falecendo cerca de uma hora mais tarde.

Testemunhas informaram à Polícia Civil o apelido do suposto autor das facadas. O motivo do ataque não ficou esclarecido. A vítima não possuía antecedentes relevantes. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Este é o 32º assassinato registrado em Caxias do Sul em 2017 e o primeiro caso em abril. No mesmo período de 2016, o município contabilizava 33 mortes por violência. O ano passado terminou com 150 assassinatos.