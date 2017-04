Após 31 dias sem assassinatos, Caxias do Sul registra trégua histórica na violência

Recorde 23/04/2017 | 19h00 Atualizada em

O Rio Grande do Sul registrou ao menos 27 mortes no feriadão de Tiradentes. Contrariando o momento de crise na segurança pública gaúcha, no entanto, Caxias do Sul completou 31 dias sem assassinatos. A trégua na violência surpreende os órgãos de segurança pública da cidade. Para comparação, nos últimos cinco anos, o maior período sem mortes violentas foi de 23 dias — entre 8 e 31 de dezembro do ano passado. Se continuar assim, abril poderá ser apenas o segundo mês na história recente a terminar sem assassinatos, igualando-se a janeiro de 2008.

O último assassinato registrado foi em 23 de março, quando José Adelar Alves dos Santos, 52 anos, foi executado com três tiros no rosto no bairro Castelo. Contudo, neste período, a violência não cessou. De lá para cá, ocorreram diversas tentativas de homicídios — um rapaz de 23 anos foi baleado na cabeça no bairro Monte Carmelo na sexta-feira, por exemplo — e até uma tentativa de latrocínio — uma vendedora foi alvejada durante um roubo a pedestre no Cristo Redentor em 15 de abril. Ainda assim, o período surpreende.

— É difícil explicar, afinal execuções e crimes passionais são complicados de prevenir, mas é bom ver esta pausa na onda de homicídios. Em janeiro e fevereiro, era uma morte a cada dois ou três dias. Essa trégua dá uma sensação que estamos no caminho certo — avalia o secretário municipal de Segurança Pública, José Francisco Mallmann.

Ação contra líderes criminosos influenciou

Apesar de admitirem não ser possível determinar uma explicação para o índice zero de assassinatos, as autoridades de segurança da cidade são unânimes em apontar a operação da Polícia Civil contra uma facção criminosa como fator preponderante. A fase final da investigação, com prisões e apreensões de drogas e armas, e a transferência dos líderes do bando da Penitenciária Estadual, no Apanhador, são medidas consideradas efetivas.

— O nome do Daniel Paim (indiciado como líder da facção) aparecia em diversos casos de homicídios. A relação (dos assassinatos) com a disputa pelo tráfico de drogas é óbvia. No momento que os principais líderes criminosos são enfraquecidos, o reflexo é direto nas ruas — comenta o major Jorge Emerson Ribas, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM).

Outras ações de presença ostensiva são citadas. O secretário Mallmann lembra as operações contínuas da Guarda Municipal, principalmente a Cerca Viva que realiza barreiras nos acessos da cidade. O comandante da Brigada Militar (BM) cita ações de policiamento ostensivo nos bairros Planalto e Bela Vista, áreas consideradas sensíveis pelo número de ocorrências recentes.

MAIORES PERÍODOS SEM ASSASSINATOS

:: 2016:

De 9 de dezembro a 31 de dezembro = 23 dias

:: 2015:

De 20 de abril a 8 de maio = 19 dias

:: 2014:

De 28 de agosto a 18 de setembro = 22 dias

:: 2013:

De 1º a 18 de janeiro = 18 dias

:: 2012:

De 19 de julho a 1º de agosto = 14 dias

Nos últimos 17 anos, janeiro de 2008 é o único mês que não registrou nenhum assassinato em Caxias.

ASSASSINATOS EM 2017

Janeiro: 14

Fevereiro: 12

Março: 5

Abril: 0