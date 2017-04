Abordagem da Guarda Municipal chama atenção em estação de ônibus de Caxias do Sul

Tumulto 21/04/2017 | 16h02 Atualizada em

Uma abordagem da Guarda Municipal chamou atenção de populares nesta sexta-feira na Estação Principal de Integração (EPI), no bairro Floresta, em Caxias do Sul. Um rapaz de 27 anos precisou ser contido com um disparo de choque (taser) porque teria desobedecido e ameaçado o servidor, que desconfiou do seu tempo ocioso na estação.

O tumulto ocorreu por volta das 13h30min e o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). A família de Luis Felipe Batista, no entanto, reclama da agressividade do guarda municipal e alega que o rapaz apenas aguardava um ônibus para ir trabalhar no momento da confusão.

— Não pode ser desse jeito. Ele estava indo trabalhar e foi agredido. Qual era a atitude suspeita? Ele estava parado carregando uma mochila preta. Diversas pessoas estavam na estação e estranharam a ação (do guarda) — alega o tio do rapaz, Cléber Luis Batista, que o acompanhou na delegacia. O rapaz foi liberado às 16h20min.

Procurada pela reportagem, a Guarda Municipal afirma que houve uma prisão em flagrante por desobediência e ameaça por volta das 13h30min. O suspeito estaria ocioso por muito tempo, sem embarcar ou demonstrar estar esperando alguém, e por isso foi abordado.

O homem teria negado a revista e entrou em vias de fato com o guarda municipal, que reagiu utilizando a arma taser. A Guarda Municipal ainda aponta que o suspeito é conhecido dos servidores e possui antecedentes policiais.

A família alega que Luis Felipe Batista possui apenas passagens de menor potencial ofensivo como adolescente. Nenhum material foi apreendido com o suspeito.