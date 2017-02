Tenente-coronel Cristine Rasbold assume o comando do 36° BPM, em Farroupilha

Mudança 03/02/2017 | 09h00 Atualizada em

— Sou da primeira turma de mulheres da Brigada Militar, tive que abrir muito caminho para chegar aqui.



Essa foi a resposta de Cristine Rasbold, tenente-coronel que assumiu a cadeira de comandante no 36° Batalhão de Polícia Militar (36° BPM), em Farroupilha, nesta semana, ao ser questionada sobre ser a primeira mulher a liderar um quartel na Serra. Mesmo que a diferenciação entre gêneros ainda passe pela cabeça de alguns, para a curitibana criada em Porto Alegre esse é assunto superado. Aos 53 anos, sendo 31 dedicados à BM, ela diz que precisou, em muitos momentos, provar que merecia vestir a farda de brigadiana. A valentia e o desejo de se superar, acredita, são cultivados desde a infância, época em que sonhava entrar para as Forças Armadas.

— Meu pai é advogado e sempre quis que um dos meus irmãos fosse militar, mas nenhum quis, um é jornalista e o outro advogado. Aí fui lá e peguei o posto para mim — brinca.

Leia mais

Governo Federal promete retomar neste mês parte dos serviços nos cânions da Serra

Após encerramento de contratos, voluntários se mobilizam para manter visitação de cânions em Cambará do Sul



Desde 2012 como tenente-coronel, o segundo posto mais alto da Brigada, Cristine chega na Serra com a intenção de integrar os órgãos de segurança de Farroupilha e ainda aprimorar as ações de policiamento nas demais cidades de abrangência do 36° BPM, Nova Roma do Sul, Nova Pádua, Flores da Cunha, São Marcos, Antônio Prado e Ipê. Tendo que lidar com a deficiência no efetivo da região, atuará na liderança ao lado do major Luís Fernando Becker, que liderou o batalhão farroupilhense até o ano passado e agora será subcomandante. A vinda de Cristine foi em função da titularidade de tenente-coronel, obrigatória para o cargo de comando.

— Na BM, vamos recebendo missões de tempos em tempos. Agora a minha é aqui em Farroupilha. Ser comandante é uma honra e sempre um desafio. Em Porto Alegre, chefiei o 1°BPM, fui chefe do Estado Maior e respondia pelo comando da Capital nas férias do comandante (tenente-coronel Mário Yukio Ikeda). Então, agora é só deixar o trabalho fluir e, para isso, preciso conhecer mais a cidade e saber dos problemas da população. Mesmo em Porto Alegre, acompanhava os problemas da Serra, sei dos emblemáticos assaltos a banco — adianta a coronel, também formada em Direito.

Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Cristine está morando em Farroupilha desde o início da semana, onde ficará de segunda a sexta. Nos finais de semana, naqueles em que não será preciso dedicação exclusiva da comandante no posto, volta para Porto Alegre e para a companhia do marido e do filho de 19 anos:

— A preocupação com a minha família foi a primeira coisa que veio na minha cabeça quando soube que viria para a Serra. Tentei organizar uma logística e espero que dê tudo certo. Sempre estarei aqui em momentos-chaves, como a procissão de Caravaggio, famosa aqui, né? E, quando não estiver, temos a tecnologia. Dificilmente desgrudo do celular.Cristine se considera uma pessoa discreta - o hábito de sempre prender o cabelo rente ao pescoço e a preferência pelo batom cor de boca podem reforçar a característica - e avisa que não assumiu o comando do 36° BPM com data para ir embora.

— Farroupilha será uma experiência ímpar nesse final de carreira (ela já serviu por 31 anos e o tempo máximo de serviço na BM é 35 anos). Não tenho período certo para ficar aqui, dependendo da visão estratégica do comando. Mas o tempo em que ficar, quero que o efetivo trabalhe de maneira harmonizada e que, quando eu sair, as pessoas pensem que fiz coisas boas para a região — espera.