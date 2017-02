Suspeito de assaltar mercado morre em confronto com a Brigada em Caxias do Sul

Polícia 06/02/2017 | 13h20 Atualizada em

Um detento em prisão domiciliar morreu após trocar tiros com a polícia no bairro Belo Horizonte, em Caxias do Sul, na manhã desta segunda-feira. Conforme a Brigada Militar (BM), Everton Ataide dos Santos, 24 anos, é suspeito de assaltar um mercado no bairro Jardim Eldorado poucas horas antes. Ele estava, junto com outro comparsa que foi preso, em um Clio de cor cinza.

O roubo ocorreu por volta das 9h em um mercado na Rua Amabile Cesar Vidal. Os assaltantes teriam fugido em um Clio cinza. O veículo suspeito foi localizado na Rua dos Cesteiros, no Belo Horizonte, por volta das 11h. Os três tripulantes resistiram a abordagem e houve confronto. Nenhum policial foi ferido.

Santos foi atingido e morreu no local. Seus dois comparsas foram presos em flagrante. De acordo com a BM, Andriel Alves dos Santos, 20, que possuía mandado em aberto como adolescente infrator, e Roger Silva De Oliveira, 19, estava em liberdade provisória desde 17 de maio do ano passado.

O Clio utilizado pelos criminosos tinha placas IMN-0234 e havia sido roubado na quarta-feira passada no bairro Santa Catarina. Duas armas foram apreendidas na ocorrência.

Everton Ataide dos Santos, 24 anos, estava em prisão domiciliar desde 20 de dezembro do ano passado. Ele possuía antecedentes por roubo, tentativa de homicídio, porte de arma e receptação.