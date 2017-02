Sargento da Brigada Militar é baleado no bairro Petrópolis, em Caxias do Sul

Tentativa de homicídio 16/02/2017 | 11h42 Atualizada em

Um sargento da reserva da Brigada Militar de Caxias do Sul foi baleado durante uma briga de vizinho em Caxias do Sul na manhã desta quinta-feira. Evaldo de Lima Miranda, 47 anos, foi atingido por dois tiros no abdômen e está internado em estado grave no Hospital Pompéia. Valtecir Henrique de Lima, 48 anos, chegou a ser detido, mas foi liberado após o registro da ocorrência.

O caso ocorreu por volta das 8h20min na Rua Ernesto Marsiaj, bairro Petrópolis. De acordo com a delegada Thalita Andrich, que atendeu a ocorrência, os dois vizinhos discutiam há algum tempo por causa do cachorro da vítima. Nesta manhã, houve novo desentendimento e ambos foram para as vias de fato. O sargento Miranda foi baleado pela própria arma, um revólver calibre .38 que foi apreendido.

— O autor dos disparos foi detido e responderá, inicialmente, por tentativa de homicídio. Ele admitiu que houve uma briga com a vítima que resultou nos disparos, mas afirma que agiu em legítima defesa.

No entendimento da delegada plantonista, não haviam elementos suficientes para uma autuação em flagrante e, por isso, o suspeito responderá, inicialmente, em liberdade. Valtecir Lima não possui antecedentes criminais.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.