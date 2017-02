Próximo de placa que alerta sobre arrombamentos, em Caxias, veículo é encontrado sem duas rodas

Insegurança 08/02/2017 | 16h41 Atualizada em

A insegurança nas proximidades do Hospital Geral, em Caxias do Sul, ficou, mais uma vez, evidente na manhã desta quarta-feira. Um Corolla, estacionado na Rua Ferdinando Rosa, foi encontrado sem as duas rodas do lado do motorista. Na semana passada, um empresário afixou uma placa alertando para os arrombamentos de veículos naquela região.



O flagrante ocorreu por volta das 11h, quando um morador alertou um guarda privado. Os bandidos quebraram um dos vidros para ter acesso ao macaco hidráulico do Corolla. O crime ainda não foi registrado junto aos órgãos policiais.

A Brigada Militar (BM) alerta que este tipo de furto das rodas está em ascensão em diversos pontos da cidade. Qualquer movimentação suspeita por ser denunciada ao 190.