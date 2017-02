Prisão de quatro assaltantes deve diminuir crimes na Zona Leste de Caxias do Sul

Roubos a pedestres 09/02/2017 | 18h08 Atualizada em

Agentes do 3º Distrito Policial (3º DP) priorizaram a Zona Leste após perceberem um aumento nos crimes contra trabalhadores na saída de empresas e estudantes do turno da noite.

Agentes do 3º Distrito Policial (3º DP) priorizaram a Zona Leste após perceberem um aumento nos crimes contra trabalhadores na saída de empresas e estudantes do turno da noite. Foto: Policia Civil / Divulgação

A Polícia Civil espera ter garantido, pelo menos, alguns dias de tranquilidade para a Zona Leste de Caxias do Sul, o que inclui os bairros Lourdes, Jardim América, Sagrada Família e arredores. Nas últimas semanas, foram concluídas investigações sobre três assaltantes que tinham preferência por atacar pedestres na região. Um quarto inquérito deve ser concluído nos próximos dias, após mais um suspeito ter sido preso em flagrante pela Brigada Militar (BM), no Santa Fé. As possíveis vítimas desse quarto assaltante são aguardadas para realizar os reconhecimentos. Os agentes do 3º Distrito Policial (3º DP) priorizaram a região após perceberem um aumento nos crimes contra trabalhadores na saída de empresas e estudantes do turno da noite.

Leia mais:

Prisão da Brigada pode facilitar investigação de roubos na área central de Caxias do Sul

Se seguir neste ritmo, Caxias do Sul baterá recordes de violência em 2017

O que significam as 2 mil prisões da Brigada Militar de Caxias do Sul em 2016



O delegado Guilherme Gerhardt espera que as prisões possibilitem reconhecimentos em outros roubos ocorridos no ano passado e em janeiro deste ano. O chefe do 3º DP ainda destaca o apoio da BM para troca de informações e denúncias referentes aos prováveis autores dos assaltos.

A prisão mais recente foi a de Pedro Lucian Felicidade, 27 anos, na tarde de segunda-feira. Ele aguardava audiência no Fórum. Ele foi reconhecido por três assaltos nos bairros Lourdes, Sagrada Família e Jardim América entre julho e setembro do ano passado. O suspeito já havia sido preso preventivamente por agentes do 3º DP em 21 de outubro, no Cristo Redentor, mas foi autorizado a cumprir prisão domiciliar oito dias depois.

Pedro Lucian Felicidade, 27 anos. Foto: Polícia Civil / divulgação

De acordo com a investigação, Felicidade costumava atacar em dupla e utilizava o próprio carro, um Chevette vermelho, algo incomum entre assaltantes. Ele preferia agir na Zona Leste, pois é a região que conhece e mora. Nos crimes, usava facas e um revólver para render as vítimas, quase sempre mulheres.

Felicidade possui antecedentes por tentativa de homicídio, em 2013, e porte ilegal de arma. Esta foi sua terceira passagem pelo sistema penitenciário — em maio de 2008 ficou menos de 24 horas preso e em 2013 completou 30 dias recolhido entre maio e junho.

Denuncie

— As possíveis vítimas devem contatar o 3º DP pelo telefone (54) 3220.9260, em horário comercial.

Comparsa de Felicidade está recolhido desde dezembro

Os indícios apontam que o comparsa de Felicidade era Luis Felipe Freitas de Souza, 19. Porém, a parceria deles só foi reconhecida por uma vítima. O crime ocorreu em 23 de setembro, por volta das 16h, na Rua Atílio Andreazza, bairro Saint Éttiene. A dupla se aproximou de uma mulher que caminhava sozinha e anunciou o assalto. Os dois roubaram a bolsa da vítima e fugiram num Chevette vermelho.

Luis Felipe Freitas de Souza, 19 anos, comparsa de Pedro Lucian Felicidade. Foto: Polícia Civil / divulgação

Souza está preso preventivamente desde o dia 1º de dezembro, quando foi capturado na Rua Assis Brasil. O mandado de prisão era relativo a dois roubos a postos de combustíveis ocorridos no Jardim América. A investigação prosseguiu e conseguiu apontar o suspeito como comparsa de Felicidade em assaltos a pedestres. Souza foi reconhecido por vítimas de três crimes em que chegava ou fugia em Chevette vermelho, características semelhantes ao veículo de Felicidade.

No total, Souza foi indiciado por cinco roubos entre julho e outubro de 2016. Nos dois ataques a postos de combustíveis, as testemunhas relataram que o assaltante se aproximava a pé e, após, saía correndo. A investigação do 3º DP acredita que algum veículo, possivelmente uma motocicleta, o esperava nas proximidades.

No início desta semana, enquanto Souza permanecia recolhido no Presídio Estadual, antiga Penitenciária Industrial, a segunda prisão preventiva deke foi determinada pela Justiça. Antes desta sequência de cinco roubos, o rapaz não possuía antecedentes criminais.

Assaltante atacava pedestres em um Celta vermelho

O terceiro indiciado possui uma ficha criminal mais extensa. Joares Noronha, 30, cometeu seu primeiro crime aos 17 anos, em 2003, e possui quatro passagens pelo sistema penitenciário. A primeira foi longa, entre 2007 e 2014. Três dias depois de receber a liberdade, o apenado retornou para o presídio e cumpriu pena até agosto de 2016, quando progrediu para a prisão domiciliar. Oito dias depois de receber o benefício, Noronha foi preso preventivamente durante investigação do 3º DP sobre dois roubos a pedestres no Sagrada Família e Jardim América.

Joares Noronha, 30 anos. Foto: Polícia Civil / divulgação

Solto novamente em 14 de dezembro, foi preso em flagrante pela Brigada Militar menos de um mês depois. O caso ocorreu em 12 de janeiro, por volta das 16h30min, quando o condutor de um Celta vermelho atacou duas mulheres na Rua Fernão Dias, no Jardim América. O assaltante portava uma pistola e realizou diversas ameaças. Uma das mulheres resistiu e Noronha tentou puxar sua bolsa à força. Neste momento, o assaltante atirou. Pelas imagens do crime, a investigação do 3º DP acredita que o disparo, que não atingiu ninguém, foi acidental.

Noronha fugiu no Celta e acabou abordado pela BM minutos depois. PMs recuperaram os celulares das vítimas e apreenderam uma pistola 6.35. Ele segue recolhido num presídio. O Celta vermelho estava em nome de Noronha. Um veículo com características semelhantes foi apontado por vítimas de roubos recentes na cidade, sendo um deles na Rua Antônio Broilo, no bairro Nova Petrópolis.

Trio em Corsa bordo colecionou vítimas em janeiro

Outro inquérito do 3º DP, ainda em aberto, é referente a roubos na Zona Leste em que o criminoso utilizou um Corsa bordô. São dois relatos nesta região, um no bairro Petrópolis e outro no Sagrada Família. No final de janeiro, a BM apreendeu um automóvel semelhante após um roubo no bairro Pioneiro. Tiago de Almeida, 27, filho da proprietária do veículo, foi preso em flagrante. Ele possui antecedentes por posse de drogas, roubo e corrupção de menores. Seu primeiro assalto foi registrado em 7 de julho do ano passado. Porém, o rapaz só entrou na mira da polícia após uma sequência de crimes em janeiro deste ano. Os agentes do 3º DP aguardam pelas vítimas para realizar o reconhecimento e, possivelmente, concluir a investigação sobre os crimes envolvendo o Corsa bordô.

Tiago de Almeida, 27 anos. Foto: Polícia Civil / divulgação

O flagrante de Almeida ocorreu por volta das 11h20min de 26 de janeiro, após o relato de um roubo a pedestre. O Corsa suspeito foi acompanhado por agentes da inteligência da Brigada até o bairro Santa Fé. Na Avenida Mario Lopes, houve a abordagem. No interior do Corsa, foram recuperados os pertences da vítima. Almeida era o motorista e confessou participação no assalto. Ele indicou a participação de dois adolescentes no crime, que também foram apreendidos. Na ocorrência, os policiais militares informaram outros três roubos recentes em que foi relatada a participação de um Corsa bordô.

O primeiro deles ocorreu em 21 de janeiro, quando uma mulher retornava do passeio com seus cachorros na Rua Quitéria Mano, no Santa Catarina. Um dos caronas do Corsa apontou uma arma para a vítima e pediu o celular. O assaltante não desceu do veículo, porém ameaçou atirar se a vítima não ficasse quieta.

No dia seguinte, um Corsa semelhante foi utilizado em um assalto na Rua Conselheiro Dantas, no Sagrada Família. Nesta ocasião, as vítimas foram um casal de namoradores. Eles relataram que foram surpreendidos por três assaltantes com uma espingarda calibre .12. Foram roubados dois celulares e a bolsa da mulher.

O terceiro crime também ocorreu no mesmo dia da prisão de Almeida. Minutos antes do roubo no Pioneiro, uma mulher foi assaltada na Rua Frederico Bergmann, no mesmo bairro. Ela caminhava pela via pública quando três assaltantes, em um Corsa, levaram seu celular e documentos.