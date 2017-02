Prisão da Brigada pode facilitar investigação de roubos na área central de Caxias do Sul

Reconhecidos 08/02/2017 | 14h47 Atualizada em

A resposta da Brigada Militar (BM) de Caxias do Sul a um assalto no bairro Rio Branco, nesta quarta-feira, poderá elucidar outros crimes da área central da cidade. O casal suspeito foi detido em flagrante no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz com um Celta branco. As características deste veículo foram informadas em outros roubos recentes. Nos próximos dias, a Polícia Civil tentará novos reconhecimentos.

Leia mais

Criminosos explodem posto bancário em Caxias do Sul

Homem é assassinado quando chegava em casa na Rota do Sol



O flagrante ocorreu por volta das 9h, após uma pedestre ter o celular e R$ 150 roubados. Minutos depois, policiais militares abordaram o Celta suspeito e dois tripulantes foram detidos: um homem, de 35 anos, e uma mulher, de 42, que não tiveram as identidades divulgadas. Ambos possuiriam antecedentes criminais.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foram reconhecidos pela vítima. O homem foi encaminhado para o sistema penitenciário. A mulher, que permaneceu dentro do Celta durante o roubo, foi ouvida e liberada.

De acordo com a BM, na manhã de terça-feira, foram registrados dois chamados de roubo a pedestre na área central que envolveram um casal tripulando um Celta branco.