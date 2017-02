Preso em Giruá, jovem confessa ter matado ex-namorada em Caxias do Sul

Polícia Civil 02/02/2017 | 10h50 Atualizada em

O jovem apontado como o responsável pela morte da adolescente Gracielli Degasperi Grandi, de 17 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira. Tiago Tavares de Oliveira, 21, estava refugiado no município de Giruá, na região das Missões. Gracielli morreu após ser baleada dentro da casa dela, no bairro Forqueta, em Caxias do Sul. O crime aconteceu na manhã de segunda-feira. A adolescente era ex-namorada de Oliveira.

De acordo com o delegado Joigler Paduano, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Oliveira foi capturado por policiais civis de Giruá durante cumprimento do mandado de prisão preventiva determinado pela comarca de Caxias do Sul. O jovem, que é natural daquele município, estava na casa de um familiar.

Com o rapaz foi apreendido um revólver calibre .38. Ao ser levado à delegacia, Oliveira confessou ter matado Gracielli e apontou o revólver apreendido como sendo a arma do crime. Após responder a Justiça de Giruá pelo flagrante de porte ilegal de arma, o rapaz será transferido para Caxias do Sul.

— Agora, temos 10 dias para concluir o inquérito e remeter ao Judiciário. O crime está esclarecido. Apenas irei aguardar a cópia do depoimento tomado em Giruá e encerrar a investigação — explica o delegado Paduano.

Em aberto, restam as perícias realizadas no local do crime, de balística na arma apreendida e a necropsia. Estes laudos costumam demorar e apenas devem comprovar o que foi apontado por testemunhas e o réu confesso.

Gracielli Degasperi Grandi, de 17 anos

Gracielli manteve um relacionamento de três anos com Oliveira. O rapaz, inclusive, chegou a morar na residência que a garota dividia com os pais. Porém, conforme relatos de testemunhas, Gracielli havia terminado o relacionamento recentemente. A moça trabalhava há um ano como jovem aprendiz num mercado do bairro e recém havia passado no vestibular.