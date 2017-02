Polícia procura indiciado por assassinato no Presidente Vargas, em Caxias do Sul

Denuncie 10/02/2017 | 16h33 Atualizada em

A Polícia Civil de Caxias do Sul procura pelo autor do homicídio de Flávio Duarte Lopes, aos 41 anos, em 10 de janeiro, no bairro Presidente Vargas. Simão Gimenes, 34, é foragido da Justiça desde 13 de julho de 2016 e possui condenação de 20 anos de reclusão a cumprir. Ele foi indiciado pela morte de Lopes nesta sexta-feira.

O crime ocorreu na Rua Alberto de Oliveira, por volta das 18h30min, em frente a residência da vítima. O autor chegou em uma motocicleta e chamou por Lopes. Testemunhas relataram que não houve discussão. O assassino simplesmente atirou quatro vezes quando Lopes saiu de casa. A vítima foi atingida na cabeça por um disparo de calibre .38.



Gimenes foi reconhecido por testemunhas do assassinato. A Delegacia de Homicídios e Desaparecidos (DHD) não esclareceu a motivação do crime.



Simão Gimenes, 34 anos, é procurado desde 13 de julho de 2016 Foto: Divulgação

O foragido possui vasta ficha criminal com roubos e tentativas de homicídio. A mais recente ocorreu em 25 de novembro do ano passado, também no Presidente Vargas, quando Gimenes chegou em uma motocicleta preta e atirou contra um homem de 41 anos. A vítima foi atingida na perna e de raspão na cabeça, mas sobreviveu.