Polícia prende suspeito de matar servidora pública em Caxias

Violência 20/02/2017 | 10h54 Atualizada em

Após uma denúncia, a Brigada Militar de Caxias do Sul prendeu na manhã desta segunda-feira um dos suspeitos de matar a servidora pública Eliane Stedile Busellato, 48 anos, na noite de domingo. O homem, que não teve a identidade revelada, estava escondido numa casa na Rua Amádio Perini, bairro Diamantino. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA).

Leia mais:

Mulher é baleada no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul

Morre mulher baleada no bairro Bela Vista, em Caxias



A Polícia Civil ainda checa informações e tenta identificar todos os criminosos responsáveis por assassinar Eliane numa tentativa de assalto na Rua Bortolo Zani, bairro Cruzeiro. Ela foi atingida com dois tiros no pescoço, quando, supostamente, reagiu e acelerou o carro em que estava. A mulher chegou a ser socorrida, mas morreu poucas horas depois no Hospital Pompéia.

De acordo com o delegado Mário Mombach, da Delegacia de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec), uma equipe de investigadores trabalha no caso desde a noite do crime e tenta entender o que aconteceu antes da abordagem à vítima, o momento do ataque e como foi a fuga dos assaltantes.

— Até o final do dia pode ser que tenhamos informações mais concretas. No momento seguimos na investigação — explica Mombach.

Conforme a Brigada Militar (BM), Eliane estava dentro de um Focus quando uma S10 parou em frente ao veículo por volta de 18h30min. Um homem desceu e anunciou o assalto. A mulher andou com o carro e o assaltante disparou contra o Focus e fugiu.



A S10, segundo a BM, havia sido roubada minutos antes na Rua Antônio Broilo, no bairro Cruzeiro. O motorista do veículo, que foi feito refém, contou à polícia que foi abordado por três homens que estavam em um Palio. No caminho, antes de abordarem Eliane, eles tentaram roubar um Siena, mas não conseguiram. Após balear a vítima, o trio fugiu e deixou o motorista da S10 na Rua Natal Idalino Fadanelli, no bairro Planalto. Eles ainda roubaram um Logan e fugiram.

Eliane deixava a casa dos pais quando foi assassinada. Ela era servidora pública municipal e atuava na área da contabilidade da Secretaria da Fazenda. Ela deixa duas filhas, de seis e 22 anos. O velório deve iniciar no começo da tarde desta segunda-feira, na sala A das Capelas São José do bairro Cruzeiro. O sepultamento ocorre na terça-feira, às 10h, no Cemitério do bairro Cruzeiro, após uma missa de corpo presente, às 9h, na Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus.

Em nota publicada na noite de domingo, o prefeito Daniel Guerra (PRB) lamentou a morte da servidora e ressaltou o interesse no combate à violência. Confira o texto na íntegra:

NOTA DE PESAR

Acabamos de ser surpreendidos com mais um assassinato em nossa cidade. É lamentável, triste e motivo de muita indignação saber que a vida da servidora pública municipal Eliane Stedile Busellato, 48 anos, foi tirada de forma impiedosa, durante um assalto na noite deste domingo (19/02/2017), enquanto ela saía da casa dos pais, no bairro Bela Vista. À família de Eliane, que era caxiense e trabalhava como técnica em contabilidade no município, em especial às suas duas filhas, nosso mais profundo sentimento de solidariedade e amparo.

Por Eliane, por todas as vidas que se foram de forma brutal nos últimos tempos e pelos familiares que ficam sofrendo por causa da ausência e da saudade, queremos dizer que a prefeitura, dentro de suas atribuições legais, tem se empenhado em busca de mais segurança à comunidade.

Reafirmamos nossa disposição em envolver todos os poderes e orgãos públicos no combate à violência e na busca da cultura da paz e de um convívio mais acolhedor.

Através da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, em conjunto com as demais unidades, a administração municipal se coloca como parceira do Estado a colaborar para que nossa população não seja mais alvo de bandidos. Por uma cidade mais humanizada, temos de juntar forças e nos unir para evitar a ação de criminosos e poder cultivar um ambiente mais pacífico para se viver.