Polícia prende homem que ateou fogo em jovem no mês passado, em Vacaria

Investigação 17/02/2017 | 11h34 Atualizada em

A Polícia Civil de Vacaria prendeu na manhã desta sexta-feira Michael de Andrade Ribas, 28 anos, acusado de atear fogo na companheira Stéfani Aparecida Pereira Ribeiro, 18, no final de janeiro. A jovem teve o 80% do corpo queimado e ainda segue hospitalizada.

Leia mais:

Homem ateia fogo à companheira de 18 anos em Vacaria

Melhora estado de saúde de jovem que teve 80% do corpo queimado em Vacaria



Conforme informações do Carlos Defaveri, na tarde de segunda-feira policiais fizeram uma operação na Vila Azul, em Veranópolis, para verificar indícios de que Ribas havia se escondido na região. Ao chegar no local, o criminoso fugiu e se refugiou no mato. Na tarde de quinta-feira, Ribas foi novamente localizado, após assaltar uma lotérica, também em Veranópolis. Porém, somente o comparsa dele foi preso.

Já na manhã desta sexta-feira, novas informações indicaram o paradeiro do homem, desta vez em Vacaria. No momento em que PMs faziam uma abordagem em uma parada de ônibus, Ribas fugiu e se escondeu numa empresa. Sem ter como fugir mais uma vez, ele foi detido pelos policiais.

O criminoso que é natural de Lagoa Vermelha e possui diversos antecedentes criminais por furto qualificado, receptação, ameaça, roubo, formação de quadrilha e três tentativas de homicídio, foi encaminhado ao Presídio de Vacaria.