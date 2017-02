Pela sexta vez em oito meses, adolescente é apreendido pela BM de Caxias do Sul

Impunidade 06/02/2017 | 19h53 Atualizada em

Pela sexta vez em oito meses, um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Brigada Militar de Caxias do Sul. O rapaz foi detido com um revólver calibre .38 e 68g de maconha no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz na manhã desta segunda-feira. Na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), o rapaz foi liberado após o registro. Horas depois, por ordem judicial, o adolescente foi novamente capturado e internado no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case).

A primeira apreensão ocorreu por volta das 9h na Rua José do Patrocínio. O revólver estava em situação de furto. O infrator foi apresentado na DPPA por porte ilegal de arma de fogo, receptação e tráfico de entorpecentes. Esta foi a sexta vez que o adolescente foi flagrado e conduzido pela BM.

A ocorrência foi registrada, o jovem foi mais uma vez liberado e o caso ganhou repercussão nas redes sociais. Pela tarde, após determinação judicial, o adolescente foi novamente detido. Durante o cumprimento do mandado, policiais militares prenderam um adulto com uma arma de fogo e encontraram um Ônix roubado.

As apreensões:

28 de junho de 2016 - roubo a estabelecimento comercial

4 de julho de 2016 - roubo

22 de julho de 2016 - porte ilegal arma fogo

23 de setembro de 2016 - receptação de veiculo, posse de entorpecentes e dirigir sem habilitação

11 de outubro de 2016 - receptação de veículo

6 de fevereiro de 2017 – tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma e receptação