Pela segunda vez na semana, criminosos explodem agência do Banrisul em Bento Gonçalves

Criminosos explodiram uma agência do Banrisul em Bento Gonçalves na madrugada desta quinta-feira. O ataque ocorreu por volta das 4h30min no banco que fica na Avenida São Roque, na saída da cidade. De acordo com o comando do 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (3º BPAT) um caixa eletrônico foi arrombado e outro restou danificado.

A ação criminosa teria durado cerca de três minutos. Muito dinheiro ficou espalhado pelo chão e com manchas de sangue. A polícia montou um cerco na região, porém não ocorreram prisões.

As primeiras informações apontam para a participação de três criminosos que fugiram em dois veículos de cor preta, possivelmente um Civic e um Clio. Esse foi o segundo caso na cidade em um período de apenas quatro dias.