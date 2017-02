Patram encontra serraria móvel no interior de Caxias do Sul

Crime ambiental 11/02/2017 | 17h19 Atualizada em

A Patrulha Ambiental da Brigada Militar (BM) descobriu uma serraria móvel escondida em Vila Oliva, no interior de Caxias do Sul, na tarde de sexta-feira. O equipamento faz parte de uma nova forma de crime ambiental, em que a madeira é cortada em formato de tábua no local do desmatamento e transportada direto para o comércio.

No local, foram apreendidas 137 araucárias e 125 árvores nativas como guamirim, canela, camboatá e bugre, além de 337 tábuas de madeira. Foram identificados suspeitos de crime ambiental. A investigação prosseguirá na próxima semana.



Local do corte ilegal de árvores nativas Foto: Patrulha Ambiental / Divulgação