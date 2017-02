Mulher é baleada no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul

Violência 19/02/2017 | 20h38 Atualizada em

Uma mulher de 48 anos foi baleada na noite deste domingo no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul. Ela estava saindo de carro da casa da mãe, na Rua Bortolo Zani, entre as ruas Vainer Ruzzarin e Hermínia Schiavo, quando foi abordada por um homem que atirou contra ela.

Conforme relato de uma testemunha, que preferiu não se identificar, a mulher estava dentro de um Focus quando uma Blazer parou em frente ao veículo por volta de 18h45min. Um homem desceu e ordenou que ela saísse do carro. Em seguida, ele disparou contra o Focus, que estava com a janela fechada, e fugiu. A vítima abriu a porta e caiu no chão.

O Samu foi acionado e socorreu a mulher. De acordo com a Brigada Militar, ela levou dois tiros na cervical e foi levada ao Hospital Pompéia em estado grave, onde permanece internada.