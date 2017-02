Morre mulher baleada no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul

Latrocínio 19/02/2017 | 22h19 Atualizada em

Baleada no início da noite deste domingo no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul, Eliane Stedile Busellato, 48 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Pompéia. Ela estava saindo de carro da casa da mãe, na Rua Bortolo Zani, entre as ruas Vainer Ruzzarin e Hermínia Schiavo, quando foi abordada por um homem que atirou contra ela.

Conforme informações da Brigada Militar, a mulher estava dentro de um Focus quando uma S10 parou em frente ao veículo por volta de 18h30min. Um homem desceu e anunciou o assalto. Eliane andou com o carro e o assaltante disparou contra o Focus e fugiu.

A S10, segundo a Brigada, havia sido roubada minutos antes na Rua Antônio Broilo, no bairro Cruzeiro. O motorista do veículo, que foi feito refém, contou à polícia que foi abordado por três homens que estavam em um Palio. No caminho, antes de abordarem Eliane, eles tentaram roubar um Siena, mas não conseguiram.

Após balear Eliane, o trio fugiu e deixou o motorista da S10 na Rua Natal Idalino Fadanelli, no bairro Planalto. Eles ainda roubaram um Logan e fugiram. Eliane foi socorrida pelo Samu com vida. Ela levou dois tiros na cervical e morreu por volta de 21h30min no Pompéia.