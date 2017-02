Morre homem baleado em Caxias do Sul em janeiro

Crime 04/02/2017 | 11h37 Atualizada em

Morreu na manhã deste sábado, por volta de 8h30min, em Caxias do Sul, Paulo Sérgio Pereira, 47 anos. Ele estava internado no Hospital Pompéia desde o dia 14 de janeiro, quando foi baleado.

Pereira foi atingido nas nádegas e abdômen enquanto trabalhava em uma borracharia na esquina da rua Ernesto Alves com a Ministro Toledo, no bairro São Pelegrino, no início da tarde daquele sábado.

Conforme registro da Brigada Militar, testemunhas relataram que Pereira estava trabalhando quando um homem chegou e efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção a borracharia.

O corpo de Pereira será enterrado neste domingo, às 11h, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.