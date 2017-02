Jovem que matou ex-namorada em Caxias do Sul é denunciado pelo MP 

Violência 15/02/2017 | 13h36 Atualizada em

O Ministério Público (MP) denunciou Tiago Tavares de Oliveira, de 22 anos, pela morte a ex-namorada, Gracielli Degasperi Grandi, de 17 anos. O crime ocorreu no último dia 30 de janeiro, no bairro Forqueta, em Caxias do Sul. À Polícia, Oliveira já havia confessado o crime. As informações são da Gaúcha Serra.



Conforme a denúncia, o autor do feminicídio foi até o quarto onde a adolescente dormia. Oliveira acordou a vítima e perguntou se ela estava com outra pessoa. A adolescente confirmou e disse que não gostava mais de Oliveira. Em seguida, ele agrediu a adolescente com um tapa e atirou contra ela e, depois, fugiu.

A denúncia do MP foi por homicídio triplamente qualificado: por motivo torpe, impelido por um sentimento de posse e tratando a vítima como objeto; mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atacada na cama e de forma inesperada; e por crime cometido contra a mulher, em situação de violência doméstica e familiar.