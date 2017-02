Jovem que confessou ter matado a ex-namorada em Caxias é indiciado 

Investigação 13/02/2017 | 14h04 Atualizada em

Tiago Tavares de Oliveira, de 21 anos, foi indiciado por homicídio triplamente qualificado. Ele confessou ter matado a ex-namorada, a adolescente Gracielli Degasperi Grandi, de 17 anos. A jovem morreu após ser baleada dentro da casa dela, no bairro Forqueta, na manhã de 29 de janeiro. As informações são da Gaúcha Serra.



De acordo com a Polícia Civil, as qualificadoras do crime são o motivo torpe (o término do relacionamento), o recurso que dificultou a defesa da vítima e o feminicídio, quando a mulher é morta pelo fato de ser mulher.

Oliveira foi preso em 2 de fevereiro, no município de Giruá, na região das Missões, porque estava com uma arma. Ainda segundo a polícia, ele confessou a autoria do crime.