Jovem é baleado durante tiroteio em Caxias do Sul

Everton Bernardes da Silva, 19 anos, ficou gravemente ferido após um tiroteio no final da tarde desta quinta-feira, em Caxias do Sul. Segundo informações de testemunhas, dois homens passaram pelo jovem na Rua Nilson Soares, no bairro Centenário, desceram de um veículo e dispararam contra ele, que revidou. Silva foi atingido no pescoço e no braço e foi encaminhado ao Hospital Pompéia.

Após o confronto, a dupla, que tripulava um Prisma com placas clonadas, fugiu em direção a RSC-453 (Rota do Sol). O veículo foi abandonado nas proximidades da lombada eletrônica. Os atiradores teriam fugido a pé. A Brigada Militar faz buscas para encontrar os envolvidos no crime.



Carro foi abandonado nas proximidades da lombada eletrônica, localizada na RSC-453 (Rota do Sol), no bairro Santa Fé. Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS