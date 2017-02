Homem é encontrado morto em Garibaldi 

Bairro Fenachamp 12/02/2017 | 14h11 Atualizada em

Um homem identificado como Anderson de Almeida, 27 anos, foi morto com golpe de arma branca na noite de sábado em Garibaldi. O crime ocorreu na Rua Campo Experimental, bairro Fenachamp, pouco antes da meia-noite. O Samu foi acionado e encontrou a vítima já sem vida, atrás da igreja católica.



Almeida era natural de Feliz e residia no mesmo bairro. Conforme a Brigada Militar, ele não tinha passagens pela polícia. Não há informações sobre o que pode ter ocasionado o assassinato. O crime será investigado pela Polícia Civil.



O velório de Almeida, que é encaminhado pela Capelas Cristo Redentor, ainda não tem horário para iniciar.