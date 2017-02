Homem é assassinado quando chegava em casa na Rota do Sol

Violência que não diminui 07/02/2017 | 20h27 Atualizada em

O 18º homicídio do ano em Caxias do Sul foi registrado no final da tarde desta terça-feira às margens da RSC-453 (Rota do Sol), no bairro Santa Fé. De acordo com informações da Brigada Militar, Lucimar de Paula Santos, 36 anos, foi executado em frente a uma casa por volta das 18h30min. Ele estava se dirigindo à residência quando foi abordado por um suspeito, que atirou no pescoço e na cabeça da vítima.

Santos, que tinha diversos antecedentes criminais por prisão, tráfico de drogas, furto qualificado extorsão, morreu no local. Ele entrou e saiu várias vezes do sistema penitenciário.



A previsão de que a violência em Caxias em 2017 seria ainda pior do que o 2016, ano histórico com 150 assassinatos, está se confirmando. Janeiro, por exemplo, foi o período com mais vítimas desde 2000 — 14 casos. Fevereiro, com quatro casos até esta terça-feira, mantém a média de uma morte a cada dois dias.



Outro dado que chama atenção são as motivações. Em janeiro de 2016, a maioria dos assassinatos estava relacionada a desacertos entre criminosos. Neste ano, além de execuções de pessoas com passagens na polícia, já ocorreram feminicídios, latrocínio e mortes por discussões banais, um indicativo de que a violência continua disseminada, como indicavam autoridades policiais.



Os números de mortes estão semelhantes ao segundo semestre do ano passado — que teve média de 15 assassinatos por mês, com pico recordes em agosto (18 mortes) e outubro (25 mortes).