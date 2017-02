Guarda Municipal flagra venda de maconha no Parque dos Macaquinhos, em Caxias

Tráfico 02/02/2017 | 10h14 Atualizada em

A Guarda Municipal interrompeu uma compra de maconha no Parque dos Macaquinhos, na área central de Caxias do Sul, na tarde de quarta-feira. Na ação, foram apreendidas 108 gramas de maconha, sendo parte com o suspeito e o resto escondido em uma lixeira. A prisão em flagrante só foi possível graças a denúncia anônima de um cidadão. O telefone para denúncias da Guarda Municipal é o 153.

A prisão ocorreu por volta das 15h. Os guardas municipais estavam na Praça Dante Alighieri quando foram informados de um rapaz que caminhava em direção ao bairro Exposição carregando drogas.

No momento da abordagem, no Parque dos Macaquinhos, o suspeito estava conversando com duas pessoas, sendo que uma delas segurava dinheiro nas mãos. Ao perceber a aproximação dos guardas, o suposto traficante correu para o banheiro.

O rapaz de 22 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para lavratura do flagrante por tráfico de drogas.