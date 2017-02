Furto atrasa início das operações do novo reservatório de água de Caxias

Prejuízo 03/02/2017 | 19h36 Atualizada em

Criminosos invadiram nesta semana a área onde está localizado o novo reservatório de água de Caxias do Sul. No local, conforme o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), além das depredações, foram furtados componentes de bronze que controlam o nível de água e a fiação elétrica. O prejuízo supera os R$ 4 mil.

Com capacidade de cinco mil metros cúbicos de água, o reservatório atenderá cerca de 70 mil pessoas da Zona Sul da cidade. Até agora, a obra recebeu um investimento de mais de R$ 3 milhões. A previsão é que a estrutura entre em funcionamento dentro de duas semanas. Equipes do Samae já trabalham nos consertos necessários e a segurança no local será reforçada.