Flanelinha é preso com dinheiro falso em Caxias do Sul

Um flanelinha foi preso pela Guarda Municipal na tarde de quinta-feira. Além de praticar a atividade ilegal, ele portava dinheiro falso.



O homem, de 30 anos, foi detido durante a Operação Centro Limpo. Ele foi abordado na rua Marquês do Herval e encaminhado à Polícia Federal.



Foram apreendidas 50 notas de R$ 2, todas com o mesmo número de série. O homem também portava um cachimbo utilizado para consumo de drogas. O nome do preso não foi divulgado.