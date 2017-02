Dois homens são mortos em intervalo de uma hora em Caxias do Sul

Polícia 12/02/2017 | 13h14 Atualizada em

A madrugada deste domingo terminou de forma violenta em Caxias do Sul. Dois homens foram assassinados, sendo um deles um adolescente de 17 anos. Os crimes ocorreram nos bairro Santa Fé e Capivari.



A primeira ocorrência foi atendida pouco depois das 5h40min, na Rua Francisca Júlia da Silva, bairro Santa Fé. A polícia foi informada que havia um homem caído na via. O corpo apresentava perfurações, possivelmente, causadas por arma branca. Não há suspeitos do crime. A vítima possuía antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, roubo a pedestre e transporte coletivo, entre outros. Ele foi identificado como Agemilto de Lima Pereira, 22 anos.



Cerca de uma hora depois, às 6h40min, a Brigada Militar foi acionada para atender a um crime na Avenida Capivari, bairro Capivari. No local, Paulo Ricardo Lemos Feijó Filho foi encontrado morto com uma perfuração nas costas, na altura do ombro direito. Ele possuía passagens como menor infrator por roubo.