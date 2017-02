Dívida do tráfico teria motivado assassinato em Fazenda Souza, no interior de Caxias do Sul

Homicídio de 2016 16/02/2017 | 14h07 Atualizada em

Uma dívida com um traficante teria sido o motivo do assassinato de Joel Lopes Cordeiro, ocorrido em Fazenda Souza, em Caxias do Sul, em agosto do ano passado. É o que aponta a investigação da Polícia Civil, que, na manhã desta quinta-feira, prendeu preventivamente o mandante do crime. Cleodir Pereira de Souza, 32 anos, conhecido Fio, foi capturado no bairro São Caetano.

Extraoficialmente, o suspeito negou qualquer envolvimento no crime. O executor da morte já está identificado e é procurado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Para preservar as investigações, sua identidade não foi divulgada.

De acordo com a investigação, Cordeiro pegou drogas com o investigado para revender, porém acabou preso pela Brigada Militar. O flagrante ocorreu em 28 de novembro de 2013, na Rua dos Carpinteiros, no bairro Belo Horizonte. Na ocasião, foram apreendidos R$ 5,3 mil, 17 porções de maconha, 20 buchas de cocaína, 39 pedras de crack e uma pedra com 16g de cocaína. Cordeiro permaneceu recolhido no sistema penitenciário até 12 de março de 2014.

— O inquérito está em fase final. Pelo apurado, esta "dívida do tráfico" nunca foi paga. Por isso, o investigado contratou um executor para realizar o acerto de contas. Nos próximos dias, iremos ouvir este preso e continuar as buscas pelo autor do homicídio — afirma o delegado Rodrigo Kegler Duarte.



Souza foi preso preventivamente na Rua Firmino Boff, no São Caetano, por volta das 7h desta quinta-feira. Durante o mandado de busca, agentes da Delegacia de Homicídios apreenderam uma pistola, 35g de crack e R$ 7 mil, além de outras duas armas de pressão. O investigado possui antecedentes por tráfico de drogas, roubo, homicídio e receptação.