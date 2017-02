Detento em prisão domiciliar é flagrado vendendo crack em Caxias do Sul

Ponto de tráfico 09/02/2017 | 10h42 Atualizada em

Dois homens foram presos pela Brigada Militar (BM) de Caxias do Sul em um ponto de tráfico no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz na madrugada desta quinta-feira. O endereço é conhecido pela circulação de usuários e já foi palco de outras prisões ao longo dos anos. Porém, a venda de drogas sempre retorna a residência que, inclusive, estava equipada com câmeras de vigilância para perceber a aproximação policial.

Desta vez, o flagrado foi James de Oliveira Hofman, 24 anos, que cumpre prisão domiciliar desde 12 de agosto de 2016. Ele possui antecedentes por tráfico, porte ilegal de arma, lesão corporal, resistência e roubo a pedestre.

A prisão ocorreu por volta da 0h30min, na Rua José do Patrocínio. O suspeito estava sendo monitorado pela BM há algum tempo. A rapidez da ação policial evitou a fuga de um segundo suspeito, Henrique Nazário da Silveira, 19, que tentou fugir por uma janela lateral. Ele possui antecedente por porte de arma de uso restrito.

No ponto de tráfico, foram apreendidos R$ 115, câmeras de vigilância, uma televisão 50", um celular e 59 pedras de crack. A dupla foi apresentada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi lavrado o flagrante por tráfico.