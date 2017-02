Desarticulada quadrilha que organizava excursões para entregar drogas em festas eletrônicas no RS  

Polícia Civil 14/02/2017 | 13h47 Atualizada em

Uma operação policial desarticulou uma quadrilha que organizava excursões para entregar drogas sintéticas em festas rave da região norte do Rio Grande do Sul. Cinco pessoas, sendo parte universitários, foram presos na manhã desta terça-feira. Outras três foram detidas ao longo das investigações. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme a Polícia Civil, os jovens traficavam drogas para seis cidades partindo de Nova Prata. Eles recebiam do litoral de Santa Catarina entorpecentes como ecstasy, MB e cocaína, e distribuíam para usuários de Casca, Marau, Nova Bassano, Paraí, Passo Fundo e Veranopólis.



Durante a apuração, os investigadores descobriram que os traficantes vendiam o chamado "kit festa". O usuário ganhava ingresso para grandes eventos em Passo Fundo, transporte via ônibus e também um pacote com as drogas desejadas.

– A entrega se dava no meio da viagem. Além disso, eles levavam uma quantidade superior para conseguir traficar dentro das raves – afirmou o delegado Diogo Ferreira.

Foi justamente em uma festa eletrônica de Passo Fundo, no dia 4 de dezembro de 2016, que uma ação conjunta da Polícia Civil e Brigada Militar descobriu a forma de atuar do bando.

Veículos de luxo, cocaína e outras drogas foram apreendidos hoje. A operação denominada "forasteiros" teve dois meses de investigação e contou com cerca de 35 policiais civis. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.