Criminosos que invadiram casa e amarraram vítimas, em Caxias, são presos pela polícia

Prisão 09/02/2017 | 20h09 Atualizada em

Antenor Martininghi, 49 anos, Lenon João da Rosa, 23, e Jeferson Francischetti, 29, foram presos no final da manhã desta quinta-feira após um assalto a uma residência no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul. De acordo com informações do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/Serra), o trio foi localizado no momento em que uma ligação realizada de dentro da moradia passou a transmitir os comandos dos criminosos. Apesar das informações vagas, o Centro Integrado de Operações de Segurança Publica (CIOSP), orientou, imediatamente, um cerco policial na região.

Leia mais:

Jovem é baleado durante tiroteio em Caxias do Sul

Detento em prisão domiciliar é flagrado vendendo crack em Caxias do Sul

Prisão de quatro assaltantes deve diminuir crimes na Zona Leste de Caxias do Sul



Enquanto isso, quatro pessoas estavam na casa em poder dos criminosos, que acabaram fugindo num veículo Clio deixando duas das vítimas amarradas. Após a fuga, um novo contato ao telefone 190 levou PMs até as imediações da Rua Fabiana Vargas Telles, onde os criminosos acabaram presos. Com eles foram recuperados todos os objetos roubados e apreendido toucas ninja e um revólver cal. 38 e 22 munições.

O trio foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante e encaminhado para o Presídio Regional de Caxias do Sul, antiga Penitenciária Industrial (Pics).