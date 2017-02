Criminosos explodem posto bancário em Caxias do Sul

Assalto 08/02/2017 | 08h27 Atualizada em

O posto bancário do Banrisul do bairro Galópolis, em Caxias do Sul, foi atacado com o uso de explosivos na madrugada desta quarta-feira. Esse é o quarto caso de ataque a unidades bancárias com explosivos em duas semanas na Serra. As informações são da Rádio Gaúcha.

Leia mais:

Quatro pessoas da mesma família morrem afogadas em açude no interior de Caxias

Homem é assassinado quando chegava em casa na Rota do Sol

Escolas estaduais começam ano letivo em obras na Serra Gaúcha



De acordo com o relato de testemunhas à Brigada Militar, um caixa eletrônico foi arrastado para fora e dois homens foram vistos recolhendo dinheiro. Em seguida, eles fugiram em duas motos em direção à BR-116, rodovia que corta o bairro.