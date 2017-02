Comunidade ajuda a reformar batalhão da Brigada Militar de Nova Petrópolis

União 01/02/2017 | 09h00 Atualizada em

Com o valor arrecadado já foram construídas duas novas salas para o administrativo da BM, além de iniciar a obra de novos alojamentos.

Foto: Capitão Jorge Mascarin / divulgação / divulgação

Carente de recursos do Estado, o prédio do pelotão da Brigada Militar de Nova Petrópolis não recebia melhorias significativas havia 30 anos. Muitas das salas, divididas em mais de 590 m², já estavam em situação precária: pintura antiga, rebocos soltos, infiltração, calhas podres e outros problemas estruturais. Porém, graças ao apoio da comunidade, a obra tão esperada saiu do papel.

A reforma foi dividida em etapas, já que alguns espaços necessitavam de reparos mais urgentes e o valor captado inicialmente não supria toda a demanda. Então, a ideia foi a de otimizar espaços inativos, como aconteceu no caso das duas novas salas construídas para o administrativo da corporação. Além disso, já foi possível iniciar a construção de dois novos alojamentos, outra demanda considerada urgente.

De acordo com o presidente do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro), Marcos Michaelsen, foi arrecadado mais de R$30 mil com o apoio de parceiros, que mensalmente ajudam a melhorar a segurança pública da cidade.

— Ainda faltam cerca de R$ 170 mil para conseguirmos reformar toda a parte interna do batalhão, mas com essa quantia que temos já reformamos algumas salas e iniciamos o trabalho em outras — conta Michaelsen.

A projeção inicial é de que a reforma supere os R$ 200 mil. Fora isso, a meta para este ano é captar recursos para a compra de uma nova viatura.

— O conselho estipula uma meta e sempre conta com a forte parceria com empresas e pessoas físicas. Estamos sempre unidos para dar o nosso apoio aos policiais que sempre nos socorrem. Fazemos por gratidão — afirma o presidente.

Para o capitão Jorge Marcarin, o apoio da comunidade representa a confiança e o reconhecimento no trabalho desempenhado pela guarnição. Segundo ele, os moradores estão diretamente ligados com a Brigada Militar, fortalecendo a segurança pública da cidade.

— Essa união serve de estímulo para que nossos policiais tenham um local mais digno de trabalho. A parceria mostra que juntos somos mais fortes, ao passo que nos aporta condições e estimula a fazer um trabalho ainda melhor — ressalta Mascarin.

