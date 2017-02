Bombeiros de Porto Alegre encontram corpo em porta-malas de carro com placas de Bento Gonçalves

Violência 01/02/2017 | 09h03 Atualizada em

Um corpo ainda sem identificação foi encontrado carbonizado na noite desta terça-feira, em Porto Alegre. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, por volta da meia-noite, denúncias indicaram que um carro com placas de Bento Gonçalves estava em chamas na Rua Comendador Azevedo, bairro Floresta. Ao chegar no local, a equipe localizou um corpo dentro do porta-malas.

A polícia trabalha com hipótese de homicídio. Pelo estado em que o corpo foi encontrado, não é possível afirmar qual o sexo da vítima. Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Porto Alegre. Por volta das 9h desta quarta-feira, a equipe ainda trabalhava na identificação.

