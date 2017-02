BM registra quatro roubos de veículos na quinta-feira em Caxias do Sul

Insegurança 03/02/2017 | 09h01 Atualizada em

Seguindo a média do ano passado, Caxias do Sul registrou quatro roubos de veículos nesta quinta-feira. As informações foram repassadas pelo Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) da Serra, que não divulgou detalhes das ocorrências e o número de criminosos envolvidos.

O primeiro assalto ocorreu pouco depois da meia-noite, na Rua General Câmara, Bairro Panazzolo. Os bandidos levaram um Cruze branco, modelo 2017, uma pasta com dinheiro, documentos da vítima e um cheque no valor de R$570.

Pela manhã, foram dois crimes. Por volta das 7h05min, um Prisma Joy branco, ano 2008, foi roubado na Rua Guerino Casara, no Desvio Rizzo. Logo depois, às 10h34min, um Siena Fire vermelho, modelo 2006, foi levado na Rua Cristiano Carpes Antunes, bairro Salgado Filho.

O último roubo de veículo ocorreu por volta das 21h20min, na Rua Miguel Madalosso, no Colina do Sol, quando foi levado um Focus branco, ano 2012.