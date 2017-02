Após formatura de 217 policiais civis, delegacias da Serra recebem 13 novos servidores

Reforço 10/02/2017 | 14h34 Atualizada em

Dos 217 policiais civis formados pela Academia de Polícia, apenas 13 foram destinados para Serra. Em Caxias do Sul, cinco novos servidores se apresentaram nesta sexta-feira. Apesar do número corresponder ao esperado pela 8ª Delegacia Regional, ainda está longe de suprir as necessidades de efetivo da região.

— É um reforço que recebemos. Ainda há algumas adequações sendo feitas, como pedidos de transferências. Infelizmente, não temos como recuperar o número de aposentadorias, que foi muito alto nos últimos anos. Esperamos receber mais policiais no próximo curso, que tem formatura prevista para julho — resume o delegado Vitor Carnaúba, que responde interinamente pela delegacia regional.

Além dos cinco em Caxias, dois policiais foram designados para a delegacia de Farroupilha, dois para Guaporé, um em Cotiporã e outro em Monte Belo do Sul.

Já a regional de Vacaria recebeu dois servidores que vão apenas repor outros dois que já atuavam na região dos Campos de Cima da Serra e foram transferidos.