Adolescente é apreendido, em Jaquirana, com caderno de anotações sobre venda de drogas

Tráfico 10/02/2017 | 18h59 Atualizada em

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Brigada Militar por tráfico de entorpecentes em Jaquirana no final da manhã desta sexta-feira. Na casa do rapaz, foi encontrado um caderno de registros de vendas. De acordo com as anotações, o adolescente movimentava cerca de R$ 8 mil por semana com a venda de entorpecentes.

No total, foram apreendidos 66 papelotes de cocaína, 160 pedras de crack e 110 porções de maconha. Esta é a oitava apreensão do rapaz. Ele já foi flagrado, por diferentes atos infracionais, em Caxias do Sul e Vacaria.

A ocorrência desta manhã iniciou na área central de Jaquirana quando o adolescente foi abordado, por volta das 11h30min. Ele estava com R$ 776. Como o jovem não portava documentos, os policiais militares o acompanharam até sua residência, onde ocorreu o flagrante de tráfico.

