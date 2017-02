Adolescente é apreendido com um C3 roubado e um tijolo de maconha no Santa Fé, em Caxias

Insegurança 02/02/2017 | 09h06 Atualizada em

Uma denúncia anônima resultou na localização de um C3 roubado em Caxias do Sul na noite de quarta-feira. O veículo estava na garagem de uma residência na Rua dos Jardineiros, no bairro Santa Fé. A mulher responsável pelo imóvel informou que o seu neto havia estacionado o automóvel no local.

O adolescente de 16 anos foi apreendido. Durante a revista, foi encontrado um tijolo de maconha (pesando 27g) com o infrator. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) junto com o veículo e a droga apreendida. O registro foi feito por receptação e o rapaz foi liberado mediante presença de um responsável.

O C3 havia sido roubado na segunda-feira na Rua Valentim Comerlatto, no bairro Bela Vista. A vítima foi a proprietária de salão de beleza que trabalhava de portas fechadas, por volta das 16h30min, quando dois homens bateram e pediram para cortar o cabelo.

Quando a mulher abriu, a dupla sacou um revólver e anunciou o assalto. Foi levado o dinheiro do caixa e o automóvel da proprietária.