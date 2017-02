Adolescente é apreendido com arma de uso restrito em Gramado

Porte ilegal 01/02/2017 | 15h49 Atualizada em

Um adolescente de 17 anos foi detido com uma arma de calibre restrito em Gramado na noite desta terça-feira. O flagrante da Brigada Militar foi realizado no ginásio de esportes da Rua Costa e Silva, no bairro Jardim, após denúncias anônimas.

Leia mais

Bombeiros de Porto Alegre encontram corpo em porta-malas de carro com placas de Bento Gonçalves

Comunidade ajuda a reformar batalhão da Brigada Militar de Nova Petrópolis



O jovem foi abordado por volta das 21h30min pois condizia com as características repassadas ao 190. Em sua cintura, foi apreendido uma pistola semiautomática de calibre 9mm, que tem uso exclusivo das Forças Armadas. A arma, de fabricação turca, está municiada com 17 cartuchos.

O adolescente foi apreendido e conduzido para a delegacia de polícia. Ele já possuía passagens como infrator pelo furto de um telefone celular.