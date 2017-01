Vigilância da BM e Susepe frustra tentativa de fuga no Presídio Regional de Caxias do Sul

Flagrante 23/01/2017 | 15h15 Atualizada em

Agentes penitenciários e policiais militares frustaram uma tentativa de fuga do Presídio Regional de Caxias do Sul, antiga Penitenciária Industrial (Pics), no início da tarde desta segunda-feira. O caso ocorreu por volta das 13h30min, quando dois apenados escalaram o muro e conseguiram chegar ao telhado.

A suspeita é que os detentos tentaram se aproveitar do horário de troca da guarda da Brigada Militar, responsável pela guarda externa da casa prisional. Porém, a dupla foi flagrada e o primeiro fugitivo foi detido pelos brigadianos ainda nas dependências da casa prisional.

O outro fugitivo chegou até a via pública, mas foi perseguido e capturado por agentes penitenciários na Rua Conselheiro Dantas.

A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) ainda investiga o ocorrido e os detentos envolvidos responderão a sanções disciplinares. A tentativa de fuga também será registrada na Polícia Civil.



Veja o perfil dos detentos envolvidos na tentativa de fuga:

= Maicon Aurélio Borges, 32 anos, está recolhido desde 18 de agosto do ano passado. Ele estava no regime semiaberto quando foi preso em flagrante por roubo e extorsão em Farroupilha.

= Renato Alexandre Tavares, 35 anos, está recolhido desde 26 de julho de 2016, quando foi preso em flagrante por receptação em Caxias do Sul. Na época, Tavares também cumpria pena no regime semiaberto.