Verbas recolhidas em penas alternativas foram investidas nas casas prisionais de Caxias

O caos do sistema prisional virou debate nacional após o massacre promovido por uma facção criminosa no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus (AM). Os problemas apontados nas cadeias do Norte são os mesmos que afetam as casas penitenciárias da Serra: falta de agentes penitenciários, superlotação de detentos e prédios antigos. Mas não é apenas isso.

Em Caxias do Sul, a falta de investimentos só não gerou mais transtornos graças ao suporte dado pelo Poder Judiciário: foram disponibilizados R$ 356.956,24 para reformas, aquisição de colchões e até compra de alimentos. Sem esses recursos, o cenário seria ainda pior. Os valores têm origem nas penas alternativas e transações penais, que são recolhidos durante processos e depositados num fundo que é gerido pela juíza Milene Rodrigues Fróes Dal Bó.

O direcionamento desses recursos pode ser exemplificado pelo maior investimento realizado no ano passado: a criação de unidade básica de saúde (UBS) na Penitenciária Estadual, no Apanhador, que custou R$ 92.094,73. O projeto é um avanço, pois prevê o atendimento médico para presos e evita que eles sejam transportados para os locais de atendimento à população.

Outros projetos atenderam necessidades que deveriam ser de responsabilidade do Governo do Estado. Foram repassados dinheiro para a instalação de uma rede hidráulica para combate a incêndio no Presídio Regional de Caxias do Sul, a antiga Penitenciária Industrial, para aquisição de folhas e toners de tinta para impressoras. A VEC teve que disponibilizar recursos emergenciais até para alimentação dos presos: R$ 6 mil.

— Estava faltando comida, mas é algo excepcional. Foi um auxílio dado para compra de hortifrutigranjeiros de apenas um dia. Houve outro (auxílio) de 15 dias para (compra de) leite. Mas foi uma quantidade mínima. Por dia, em comida, é gasto em torno de R$ 50 mil. Mas este é um auxílio que (por ser obrigação do Executivo) não pretendo autorizar de novo — afirma a magistrada.

A juíza Milene, porém, diz que não há dependência das casas prisionais para com estas verbas. Ela ressalta que as necessidades de uma penitenciária são enormes e o Poder Judiciário não seria capaz de bancar. Admite que é preocupante a falta de investimentos e manutenção do sistema carcerário.

— É reflexo do sistema caótico que acompanhamos há anos. Em especial pelo momento do Estado — analisa a titular da VEC.



Outras 14 entidades beneficiadas

O valor repassado ao sistema prisional equivale a metade do que foi distribuído pela Vara de Execuções Criminais (VEC) em 2016. No total, R$ 701.852,63 foram repassados para 43 projetos de 14 entidades diferentes. As entidades interessadas participam de um edital que é fiscalizado pelo Ministério Público (MP).

— A resolução especifica que o magistrado dê prioridade para o âmbito prisional e de saúde pública, por isso é determinado que (o gerenciamento dos repasses) seja pelo feito pelo juiz da VEC, que está por dentro destes assuntos. Mas é verdade que (os presídios de Caxias) precisam de muita ajuda — aponta a juíza Milene.

Procurada pela reportagem, a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) não se manifestou sobre o assunto.

Os investimentos

- R$ 76.975,54 = Aquisição de uma Doblo e a transformação do veículo em uma viatura para o Presídio Regional de Caxias do Sul, a antiga Penitenciária Industrial.

- R$ 2.345 = Aquisição de betoneira para o presídio.

- R$ 46.304,60 = Câmeras de segurança para Penitenciária Estadual, no Apanhador

- R$ 1,5 mil = Conserto de uma viatura.

- R$ 92.094,73 = Criação da UBS na Penitenciária do Apanhador

- R$ 33.750 = Aquisição de colchões.

- R$ 3.792,15= Construção de divisões entre alojamentos no Instituto Penal.

- R$ 4.071,28 = Manutenção de portão do Presídio Regional.

- R$ 3.180 = Colocação de portinholas nas celas isolamento no Apanhador

- R$ 742 = Construção depósito de alimentos e material de higiene.z R$ 6.134 = Pagamento de alimentos para as três casas prisionais de Caxias.

- R$ 19.548 = Projeto Alimentação do Instituto Penal (Albergue).

- R$ 5.440 = Ajuda de custo para passagens de apenados que participam da Justiça Restaurativa.

- R$ 11.050 = Reforma alojamentos do Instituto Penal.

- R$ 17.655,90 = Conserto do gerador de energia elétrica da Penitenciária do Apanhador.z R$ 2.969,20 = Aquisição de folhas e tinta para impressoras.

- R$ 7.168,50 = Aquisição de pneus para viaturas.

- R$ 15.871,94 = Instalação da rede hidráulica para combate incêndio no Presídio Regional.

- R$ 763,40 = Conserto motobomba da Penitenciária do Apanhadorz R$

- 5,6 mil = Construção do piso do setor de manutenção do Presídio Regional.