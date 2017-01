Três jovens são detidos por tráfico de drogas na Estação Férrea, em Caxias do Sul

Flagrante 29/01/2017 | 10h21 Atualizada em

Três jovens foram detidos por tráfico de drogas durante operação da Brigada Militar no Largo da Estação Férrea, em Caxias do Sul, na manhã de sábado. Os três suspeitos tem 20 anos e estavam com seis pacotes de cocaína (pesando 6 gramas) e R$ 440.

A abordagem ocorreu às 6h07min, quando os policiais militares suspeitaram da movimentação dos jovens. Além da droga e do dinheiro, foram apreendidos três celulares. Após registro na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) por tráfico de entorpecentes, os três suspeitos foram liberados. Suas identidades não foram divulgadas.

Na abordagem, também foi deito um rapaz de 22 anos que seria um usuário tentando comprar a droga. Ele ficou como testemunha da ocorrência.