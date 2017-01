Três homens são presos após roubo de veículo em Caxias

Prisão 15/01/2017 | 17h34 Atualizada em

Um roubo de um Astra terminou com a prisão de três homens na madrugada deste domingo, em Caxias do Sul. O veículo foi levado da Rua Jacob Luchese, bairro Santa Catarina, pouco depois da meia-noite. Foram presos Jackson Kelvin da Luz Piekatoski, 23 anos, Regis Lourenço de Lima, 23 anos e Bruno da Luz Santos, 20 anos.



A vítima informou à polícia que, após buscas, encontrou o trio na Rua Luiz Covolan, loteamento Mattioda. Os homens estavam retirando as peças do veículo e colocando-as dentro de um Palio quando foram surpreendidos pela Brigada Militar.

Durante a revista pessoal, foi encontrado um revólver com cinco cartuchos com Santos. Os homens foram encaminhados à delegacia para registro da ocorrência.