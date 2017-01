Telefone de emergência da Brigada Militar está instável em Caxias do Sul

190 29/01/2017 | 09h44 Atualizada em

O telefone de emergência da Brigada Militar, o 190, está instável em Caxias do Sul na manhã deste domingo. O problema persiste desde a madrugada, porém as causas não foram divulgadas. Técnicos da Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul (Procergs) buscam solucionar a questão.

A última previsão era que o 190 voltasse ao normal até as 5h, o que não ocorreu. A orientação é que a comunidade entre em contato com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), nos telefones (54) 3214.0397.