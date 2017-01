Suspeitos de assaltar casa e levar cachorra em Flores da Cunha são presos em Caxias

Prisão 25/01/2017 | 13h30 Atualizada em

O trio suspeito de assaltar uma residência na noite de segunda-feira e roubar uma cachorra, em Flores da Cunha, foi preso pela Brigada Militar de Caxias do Sul na manhã desta quarta-feira. A prisão aconteceu na Rua Giácomo Zatti, bairro Fátima, após denúncias.

De acordo com Adriano Campanholo, 37 anos, a cachorrinha está bem, apenas com muita fome.

— Vou buscar ela e levar no veterinário, mas os policiais me falaram que, aparentemente, os bandidos não machucaram ela — diz Campanholo, que estava na casa dos pais no momento em que os criminosos invadiram a moradia.

Além do animal de estimação, a polícia recuperou o carro e outros bens da família. O trio foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Pronto-Atendimento e, posteriormente, devem ser encaminhados ao presídio.

Conforme a ocorrência policial registrada no dia do crime, três homens chegaram até a residência, que fica na localidade de Otávio Rocha, pedindo por emprego na safra da uva. Quando o dono da casa se aproximou, o trio o empurrou e invadiu o local. Seis pessoas, entre elas três cadeirantes, foram trancados em um cômodo da casa.

Após cerca de uma hora, os criminosos fugiram no carro da família levando diversos bens, pertences pessoais e a cachorrinha de estimação. Ninguém ficou ferido.