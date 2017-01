Suspeito de matar agricultor no interior de São Francisco de Paula é preso em Caxias do Sul

Polícia 14/01/2017 | 17h32 Atualizada em

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de São Francisco da Paula e de Caxias do Sul, mais a Brigada Militar de Caxias, prendeu na tarde deste sábado, em Caxias do Sul, um dos suspeitos de espancar e matar o agricultor Edgar Kerschner Carneiro, 64 anos, na madrugada da última segunda-feira, dia 9, no interior de São Francisco de Paula.



Solicitada pela delegacia de polícia de São Francisco de Paula, que está a cargo das investigações, a prisão preventiva foi feita por volta das 14h, na Rua das Arapongas, no bairro Santa Fé. O suspeito, um homem de 39 anos que não tem a identidade revelada por se tratar de um suspeito, não reagiu à prisão, mas nega envolvimento no crime. Ele foi encaminhado para a Penitenciária Industrial de Caxias do Sul (PICS).



O crime aconteceu na localidade de Fazenda Velha, quando três criminosos invadiram a propriedade de Carneiro, que estava com a mulher e a neta. A mulher e a criança foram amarradas. O agricultor correu em direção ao galpão, depois que os invasores dispararam contra ele; os criminosos o seguiram, o espancaram brutalmente e depois, atearam fogo ao galpão.



Segundo a delegada Fernanda Seibel Aranha, outro suspeito já identificado também está com a prisão preventiva decretada, mas permanece foragido, assim como o terceiro suspeito, ainda não identificado.