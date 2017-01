Susepe divulga edital de concurso com 720 vagas

Rio Grande do Sul 16/01/2017 | 20h29 Atualizada em

A Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) divulgou nesta segunda-feira, no Diário Oficial do Estado, o edital para a contratação de servidores. A seleção conta com 720 vagas, distribuídas em dois editais. Também está prevista a formação de cadastro reserva.

O primeiro concurso é para agentes penitenciários e requer ensino superior. Serão chamados 549 homens e 71 mulheres. O salário é de R$ 4.317,87.

O segundo edital é para agente penitenciário administrativo, em que é necessário ensino médio, e tem 100 vagas disponíveis. A remuneração é de R$ 3.483,63.

Ambos os cargos terão provas de atividades físicas, psicológica e investigação da vida pregressa. O processo seletivo está previsto para abril.

Os novos servidores deverão trabalhar no Complexo Prisional de Canoas e em Guaíba, estruturas que deverão entrar em funcionamento ainda em 2017. O concurso e abertura de presídios integram a segunda fase do Plano Estadual de Segurança Pública.

