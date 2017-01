Segunda-feira terminou com seis veículos roubados em Caxias do Sul

Insegurança 17/01/2017 | 09h12 Atualizada em

Enquanto a possibilidade do Exército reforçar a segurança pública em Caxias do Sul é debatida, a criminalidade continua a avançar. Na segunda-feira, seis roubos de veículos foram registrados pela Brigada Militar. Apenas um dos casos resultou em prisão. O número de crimes é superior a média registrada no ano passado: três assaltos a motoristas por dia.

O caso que resultou em prisão em flagrante foi justamente o último do dia. O roubo ocorreu às 22h42min, quando o proprietário de um DS4 Turbo cinza foi surpreendido por um homem armado na Rua Honeyde Bertussi, no bairro Vinhedos. Durante as buscas, a BM localizou, por volta da meia-noite, o automóvel estacionado em uma garagem da Rua Jandir Moreira, no Reolon.

Ao perceber a aproximação da viatura, um morador tentou fugir correndo, mas acabou detido. Patrick Córdova da Rosa, 21 anos, foi preso em flagrante e reconhecido pela vítima do roubo. Ele possuía antecedente por receptação e dois mandados de prisão temporária contra si, expedidos nas comarcas de Planalto e Flores da Cunha, desde 28 de dezembro de 2016 e 3 de janeiro de 2017, respectivamente.

Os outros roubos de segunda-feira

= às 8h01min, dois homens roubaram um Focus prata na Rua Guido Schio, bairro Santa Lúcia. Os bandidos, que estavam com os rostos cobertos, chegaram em um Focus Sedan prata.

= às 8h28min, dois homens armados renderam o motorista que desembarcava de um Celta Spirit prata na Rua Evaristo Lucchesi, bairro Desvio Rizzo.

= às 20h14min, a vítima deslocava pela Rua Atílio Andreazza, bairro Sagrada Família, quando viu uma motocicleta caída. Pensando ser um acidente, o motorista parou para prestar ajuda e foi surpreendido por um homem armado que saiu do matagal. O bandido fugiu levando o Civic prata.

= às 21h10min, dois homens chegaram em uma motocicleta preta e apontaram uma arma para o motorista de um Astra Sedan prata. A vítima foi abandonada na Rua Avelino Antônio de Souza, bairro Fátima.

= às 21h37min, o motorista de um Logan branco foi abordado por dois homens em uma motocicleta de cor escura. O caroneiro sacou um revólver e rendeu a vítima. O roubo ocorreu na Rua José Mazzochi, esquina com a Rua Vasco Brasconcelo, no Loteamento Caravágio.